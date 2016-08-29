Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Köprüden geçerken araçlarını yavaşlatan ve hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, trafik yoğunluğuna neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilgi gösteren vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. köprü olan ve önceki gün açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ BÖYLE BİTTİ

Bazı sürücülerin köprüden geçerken yavaşlamaları, bazılarının da araçlarından inerek manzarayı seyredip hatıra fotoğrafı çektirmeleri, trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Polis, araçlarından inen vatandaşları trafiği aksatmamaları konusunda uyarıyor.