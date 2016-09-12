Yazarlar Fenerbahçe-Bursaspor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı yorumladı.

Murat ÖZBOSTAN: Siz önce Pereira'yı unutun



Fenerbahçe'nin aldığı bu kötü skorlara ben fazla şaşırmıyorum... Takımdaki oyuncuların ruh halinin iyi olmadığı bir gerçek.. Pereira ile adeta kayıp bir zaman var, şimdi ise yeni bir teknik direktör ve yeni bir anlayış... 'Biraz zaman' diyerek, taraftar sabır gösteriyordu ama siz Fenerbahçe'siniz.. Taraftarınızı mutlu etmelisiniz.. Sizin başınızda bir teknik adam bile olmasa çıkıp maç kazanmalısınız... Bu saydıklarım Fenerbahçe'de yok. Bu maçta aklımda kalan iki isim var. Biri Volkan Şen, diğeri Bursaspor kalecisi Harun. Volkan Şen dışında Fenerbahçe'de kim ya da kimler vardı? Bir tek o bir şeyler yapmak istedi, gol atmak istedi. Sanki ligin ilk haftaları değil de son haftaları oynanıyor. Bir takım maçı kazanmak istiyorsa çıkar, mücadele eder, savaşır, ne gerekiyorsa yapar... Fenerbahçe bunları ilk 45 dakika neredeyse hiç yapmadı. İkinci yarı baskı kurdu, pozisyon buldu ama kaleci Harun'un 2 net kurtarışına takıldılar.

Şu anda karşımızda 3 maçında galibiyet alamayan bir takım var. Bundan sonraki haftalar Fenerbahçe için çok daha zor geçecek. 3 puan özlemi takımı da taraftarı da gerer bu saatten sonra. Orta sahada Souza, Alper ve Ozan... Bu üç isimden hiç birisi yaratıcı değil. Sonrasında Hollandalı hoca her kumarı oynadı. İşe yaramadı.. Unutmayın, futboldaki en önemli şey goldür. Siz golü atamıyorsanız istediğiniz kadar pozisyon bulun. Skor ne; Fenerbahçe: 0- Bursaspor 1... Ve bir konu daha. Volkan Demirel Fenerbahçe TV'de Pereira'yı anlatıyor, Fenerbahçe Başkanı Pereira'yı anlatıyor. Ne diyorlar "Takımı kötü çalıştırıyordu. Çalıştırmadı..." İyi de adam gitti. Neredeyse bir ay oldu.. Şimdi bu takım nasıl çalışıyor? Çalışıyorsa sonuç nerede? Ee, ne demişler gelen gideni aratır!