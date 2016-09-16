Judoda İrem Avrupa ikincisi oldu

Judo Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 52 kiloda İrem Korkmaz Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Judoda Gençler Avrupa Şampiyonası, İspanya'nın Malaga kentinde bu sabah başladı. İlk gün müsabakaları sonunda 52 kiloda İrem Korkmaz Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.



Malaga'da 52 kiloda ilk maçında Alman Patrycia Szekely'yi wazari ile, ikinci maçında Macar Alexandra Maroti'yi ceza ile yenen İrem, çeyrek finalde son şampiyon, bir numaralı seri başı Fransız Astride Gneto'ya şans tanımadı. Gneto'yu ceza ile yenen İrem, yarı finalde iddialı isimlerden Mariam Janashvili ile karşılaştı. Gürcü rakibi önünde yuko ile geri düşen İrem, bitime 21 saniye kala rakibini ippon'ladı ve finalist oldu. İrem finalde Sırp Nadezda Petrovic ile karşılaştı. Başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybeden İrem, Avrupa ikincisi oldu.



2015'te ümitler yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olan ve Avrupa Gençlik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan İrem, bu yıl gençlerde Balkan ve Gymnasiade şampiyonu olmuştu. İrem, Malaga'daki gençler Avrupa üçüncülüğü ile başarılı kariyerini bir adım ileriye taşımış oldu.



Malaga'da 48 kiloda ise bronz madalya maçına çıkan Gül Kader Şentürk, Alman rakibine altın puanda ceza ile yenildi ve beşinci oldu. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ferdi müsabakalar yarın kızlarda ve erkeklerde dörder sıkletle devam edecek.