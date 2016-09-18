Gümüşdağ: Fatih Terim Arda Turan krizi büyümeyecek

Fatih Terim ve Arda Turan'ı yakınen tanıyan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ sorunun büyüyeceğine ihtimal vermediğini dile getirdi

Euro 2016'daki ruhsuz oyun nedeniyle Fatih Terim ve Arda Turan arasında çıkan kriz iki tarafın karşılıklı açıklamaları ile farklı bir boyut kazanmıştı. Konuya ilişkin oluşan "Barcelonalı Yıldızdan mahrum mu kalacağız?" endişesi iki tarafı da yakinen tanıyan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından değerlendirildi. Gümüşdağ Arda Turan ile Fatih Terim arasında yaşanan 'Kriz'i değerlendirdi.

İŞ TATLIYA BAĞLANIR GÜNDEM DEĞİŞİR

Akşam'ın haberine göre bu konunun tatlıya bağlanmasının hem iki taraf için hem de Türk futbolu adına önemli olduğunu belirten Başkan Gümüşdağ, bu tartışmaların kimseye yararı olmadığını söyledi. Gümüşdağ, işin tatlıya bağlanması halinde, gündemin değişeceğini hatırlatıp, şu mesajları verdi: "Fatih Hoca benim çok eski dostum, arkadaşım. Mutlak gördüğü sebepler vardır. Hatalar da olabilir. Ama bugün 'Arda Turan' dediğinizde o da yurt dışında elçiliğimizi yapan önemli bir isim. Hata yapmış olsa da bu telafi edilir."

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"Fatih Hoca nasıl Milan'da bizi gururlandırdıysa, bugün de o misyonu Arda üstlenmiş durumda. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Fatih Hoca tekrar bunu değerlendirecektir."

BAŞ BAŞA KONUŞUP ÇÖZERLER

"Hocanın gördüğü lüzum vardır belki ama buna rağmen değerlendirilmeli." diyen Gümüşdağ beklentisinin birlikte çözüleceği yönünde olduğunu belirtti:

"Arda Turan gibi yetenekler kolay kolay yetişmiyor. İkisi de hatalar, yanlış anlamalar varsa, onu kendi içinde çözebilecek tecrübe ve olgunluğa sahip insanlar. Hoca ile baş başa verip bunu değerlendirir ve çözüm bulurlar."

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