‘Onlar ceza almadı’ gerekçeli savunma

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adana maçı sonrası söylediğini yaptı. PFDK ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne gönderdiği savunmasını basınla da paylaştı. Geçen hafta MHK Başkanı hakkındaki açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Aziz Yıldırım 14 sayfalık savunmasında, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Konyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır için yapmış olduğu "Şaibeli hakem" açıklaması ile Trabzon Başkanı Muharrem Usta'nın 21 Şubat 2016, o dönem G.Saray yöneticisi olan Ali Dürüst'ün 26 Ekim 2011'deki eleştirilerine ceza verilmemesine savunmada yer verdi.