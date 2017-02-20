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Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

DHA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 23:09
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasındaki derbi maçta evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 13'üncü galibiletine ulaşırken, Beşiktaş 12'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Esat Danzili

FENERBAHÇE: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Metehan Baş, Moalla)

BEŞİKTAŞ: Infante, Nikic, Erhan Dünge, Nemec, Batuhan Avcı, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgın, Çağlar Aksoylu)



SETLER: 27-25, 25-23, 21-25, 25-15

SÜRE: 112 dakika (31, 30, 27, 24)