Şampiyonanın son gününde Genç Bayanlar 18 Yaş Altı kategorisinde 400 metreyi bir dakika 02 saniye ile koşan Muhsine Gezer, Dünya Şampiyonu oldu ve Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyayı kazandırdı.



Öte yandan şampiyonada Genç Erkekler 400 metrede yarışan Onur Kopuzlu 52,94'lük derecesiyle Dünya 4'üncüsü oldu. Bu sonuçlarla Türkiye şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada derece elde eden sporcular madalyalarını Şehitlerimize armağan ettiklerini belirtti.

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, 7 Ağustos Pazartesi günü yurda dönecek. Saat 18.35'te Atatürk Havaalanı'na inecek olan Milli Takım'ı, Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt, federasyon yetkileri ve sporseverler karşılayacak.

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