Stephane Lasme'ye 1 yıl men

Geçen sezon Galatasaray Odeabank forması giyen Stephane Lasme, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezası aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Odebank takımı oyuncularından Stephan Lasme'ye 1 yıl hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.JUSTİN DENTMON GALATASARAY'DA
TBF'den yapılan açıklamada, 22 Mayıs tarihinde Galatasaray Odebank ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan Spor Toto Süper Lig play-off çeyrek final maçının bitiminde sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Lasme'nin doping kontrolünün yapıldığı belirtildi.
Kontroller neticesinde sporcunun 2016 yılı WADA Yasaklı Maddeler Listesi'nde yazılı olan, "Carboxy-THC" maddesini bulundurduğu ve 1 yıl hak mahrumiyeti ile 50 bin lira para cezası almasına karar verildiği bildirildi.TBF Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Odeabank takımı sporcusu Stephane Lasme'nin 22.05.2016 ve 31.05.2016 tarihinde yapılan idrar tahlillerinde, yasaklı madde olan ve 'tanımlanmış madde' kategorisine giren 'kannabinoidler' sınıfındaki Carboxy-THC bulunması nedeniyle, iki kez doping kuralı ihlali yaptığı bu nedenle kendisinin meri ulusal ve uluslararası mevzuat, Spor Tahkim Mahkemesi(TAS/CAS) içtihatları ve FIBA Disiplin Kurulu içtihatları kapsamında Disiplin Yönergesi'nin 32. maddesi ve Dopingle Mücadele Yönergesi'nin 5 ve 37.5.1.1 maddeleri çerçevesinde, ilk tedbir tarihi olan 13.06.2016 tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile tecziyesine, ceza kararının, ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlara bildirilmek üzere TBF Başkanlığı'na sunulmasına, oy birliği ile karar verildi."