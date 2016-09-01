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İlkan , 'ta

  • AA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 11:15
İlkan Karaman, Beşiktaş'ta
İlkan Karaman, Beşiktaş'ta

Sompo Japan, bir dönem forması da giyen İlkan 'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Sompo Japan, uzun forvet oyuncusu İlkan 'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi'nde forma giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla opsiyonlu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce 2007-2008 sezonunda TOFAŞ, 2011-2012 sezonunda Pınar Karşıyaka'da görev yapan 2,05 metre boyundaki İlkan Karaman, 2012-2013 sezonunda 'de forma giymişti. İlkan, 2012 yılında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets tarafından 2. tur 57. sıradan draft edilmişti.

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