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Antonija Misura Sandric ’a geldi

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 20:27
Antonija Misura Sandric Samsun’a geldi
Antonija Misura Sandric Samsun’a geldi

Türkiye’ye transfer olduğundan beri spor medyasının inden düşmeyen Canik Belediyespor’un yeni oyuncusu Antonija Misura Sandric, ’a geldi.

Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi'nin temsilcisi Canik Belediyespor, 1988 doğumlu, 1.81 boyunda Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Antonija Mizura Sandric ile bir yıllık anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmanın ardından Mizura Sandric'i Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Canik Belediyespor Basketbol Kulübü Genel Menajeri Zafer Şimşek ve Kulüp Menajeri Acar çiçeklerle karşıladı.

Fransa'nın Toulouse takımından transfer edilen ve Canik Belediyespor'a transfer olduğundan beri güzelliğiyle sosyal medyada oluşturan oyun kurucu Misura Sandric, 2009 Akdeniz Olimpiyatları, 2012 Olimpiyatla ve 2013 yılında da Amerikan dergilerinin oylamasıyla 'en güzel sporcu' seçilmişti.

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