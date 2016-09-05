Türkiye’ye transfer olduğundan beri spor medyasının gündeminden düşmeyen Canik Belediyespor’un yeni oyuncusu Antonija Misura Sandric, Samsun’a geldi.

Bilyoner.com Bayanlar Basketbol Ligi'nin Samsun temsilcisi Canik Belediyespor, 1988 doğumlu, 1.81 boyunda Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Antonija Mizura Sandric ile bir yıllık anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmanın ardından Mizura Sandric'i Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Canik Belediyespor Basketbol Kulübü Genel Menajeri Zafer Şimşek ve Kulüp Menajeri Nilüfer Acar çiçeklerle karşıladı.

Fransa'nın Toulouse takımından transfer edilen ve Canik Belediyespor'a transfer olduğundan beri güzelliğiyle sosyal medyada gündem oluşturan oyun kurucu Misura Sandric, 2009 Akdeniz Olimpiyatları, 2012 Olimpiyatla ve 2013 yılında da Amerikan dergilerinin oylamasıyla 'en güzel sporcu' seçilmişti.