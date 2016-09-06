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Gaziantep, yeni sezona 'da hazırlanıyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 11:16
Gaziantep, yeni sezona Yunanistan'da hazırlanıyor
Gaziantep, yeni sezona Yunanistan'da hazırlanıyor

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, ilk etap çalışmalarını tamamlayan kulübün 'da 2. etap çalışmalarına başladığını söyledi.

Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de başlayan hazırlık çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanların ardından ikinci etap çalışmaları için 'da yeniden toplandıklarını aktaran Dedas, "Hazırlık çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Ümit ediyorum ki sezon başladığında güzel bir takım olarak basketbolseverlerin karşısına çıkacağız." dedi.

Dedas, takımdaki uyumun oluşmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İkinci etap çalışmalarında hazırlık maçlarına dayalı çalışarak sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Makedonya'nın ULEB Avrupa Kupası takımlarından MZT Skopje ile karşılaşacağız. Daha sonra da sırayla 'ın Apollo, Poak, Aris ve Kolossos takımlarıyla oynayacağız. Bu maçların ardından ikinci etap çalışmalarımız da tamamlanacak. Bu maçlar sayesinde, takım olarak ne durumda olduğumuzu daha iyi gözlemleme fırsatı bulacağız. Ona göre de transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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