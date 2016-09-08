Fenerbahçeli Preldzic, Galatasaray yolunda!

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Emir Preldzic ile prensipte anlaştı.

Yeni sezonda THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray Odebank, flaş bir transfere imza atmak üzere... Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Emir Preldzic ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in geçen yıl gözden çıkardığı Preldzic, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da kiralık olarak forma giydi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli kulüpten 1.5 milyon Euro alacak. Türk Milli Takımı'nda da forma giyen Sloven asıllı oyun kurucunun 1 milyon Euro civarında bir para karşılığında sözleşmesini feshedip Galatasaray Odeabank'a transfer olacağı iddia edildi.

Milli basketbolcu, geçen sezon Darüşşafaka formasıyla Euroleague'de 4.6 sayı, 3.4 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

FENERBAHÇE: EMİR'LE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Bu arada Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan, 'basketball.com.tr'ye yaptığı açıklamada Preldzic'in sözleşmesinin sürdüğünü belirterek, "Bizimle pazarlık halindeler. Biz Emir'in kontratından çıkarsak, gidebilir. Ancak şu an bizim Emir Preldzic ile 3 yıllık sözleşmemiz devam ediyor. Kendilerine bir meblağ söyledik. Onu kabul edecekler büyük ihtimalle. Emir'in kontratından çıktıktan sonra, istediği yere gidebilir" ifadelerini kullandı.

Onan, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Emir'in maaşının bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek" iddiaları için de,"Bizim Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" açıklamasını yaptı. (Hürriyet)