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"Hayalim 'de yıldız olmak"

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  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 16:43
"Hayalim NBA'de yıldız olmak"
Hayalim NBA'de yıldız olmak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile Amerikan Basketbol Ligi'nin () 15 yıldır ortaklaşa düzenlendiği Sınır Tanımayan Basketbol (BWB) kampında 'yi temsil eden genç milli basketbolcu Onuralp Bitim, gelecekte NBA'de yıldız olmayı hedeflediğini bildirdi.

Finlandiya'nın Lohja kentinde devam eden ve Avrupa'daki en yetenekli genç oyuncuların davet edildiği kampta 'yi temsil eden Anadolu Efesli 17 yaşındaki basketbolcu, organizasyon yetkililerine verdiği röportajda, basketbola başlama hikayesini ve hedeflerini anlattı.

Anne ve babasının eski basketbolcu olması nedeniyle bu spora yöneldiğini kaydeden Onuralp Bitim, "Sonraki yıllarda profesyonel takımlarda oynamaya başladım. Basketbol benim için iş değil, tutku." ifadesini kullandı.

En beğendiği yıldız basketbolcuları sayan Onuralp Bitim, "Kobe Bryant harika bir oyuncu. Bazıları onun bencil olduğunu düşünüyor ama bu sadece kazanma hırsından kaynaklanıyor. Ama Micheal Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusu." değerlendirmesinde bulundu.

Basketboldaki hedeflerine de değinen Onuralp Bitim, "Bir gün oyuncusu olmak istiyorum ve bu kampa davet edilmem, bu nedenle çok iyi oldu. Basketbola başlama amacım, NBA'de yıldız bir oyuncu olmak. Tek rüyam bu." şeklinde görüşlerini aktardı.

Basketbol eğitimini ABD'de tamamlamasının ardından daha önce de formasını giydiği Anadolu Efes'e geri dönen Onuralp Bitim, geçen temmuz ayında İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 'de 11,3 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,4 asist istatistikleri ile mücadele etmişti.

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