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, 2,21 metrelik 'i transfer etti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 14:44
Galatasaray, 2,21 metrelik Tibor Pleiss'i transfer etti
Galatasaray, 2,21 metrelik Tibor Pleiss'i transfer etti

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, Alman pivot 'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu ekiplerinden Jazz'da geçiren 26 yaşında ve 2,21 metre boyundaki 'ı transfer ettiklerini söyledi.

Daha önce deneme kontratı yapılan Sırp pivot Nenad Krstic'in sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı almasının ardından Odeabank, kadrosunu Pleiss ile takviye etmiş oldu.

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