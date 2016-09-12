Galatasaray, 2,21 metrelik Tibor Pleiss'i transfer etti

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Alman pivot Tibor Pleiss'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu NBA ekiplerinden Utah Jazz'da geçiren 26 yaşında ve 2,21 metre boyundaki Tibor Pleiss'ı transfer ettiklerini söyledi.

Daha önce deneme kontratı yapılan Sırp pivot Nenad Krstic'in sakatlığı nedeniyle basketbolu bırakma kararı almasının ardından Galatasaray Odeabank, kadrosunu Pleiss ile takviye etmiş oldu.