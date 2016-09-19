Barcelona'nın yeni transferi trafik kazası geçirdi

İspanya'nın iddialı ekiplerinden Barcelona'da yeni transfer Petteri Koponen talihsiz bir kaza geçirdi.
Barcelona'nın yeni transferi Petteri Koponen trafik kazası geçirdi.
Yaşadığı kazadan sonra hastaneye kaldırılan Finli basketbolcu hakkında açıklama yapan sağlık ekipleri, sporcunun kafa travması geçirdiğini ve durumunun ciddiyetinin belirlenebilmesi için gerekli testlerin hala yapıldığını aktardı.
28 yaşındaki Petteri'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Katalan ekiple anlaşan ilk Finli basketbolcu olan Koponen, Rus ekip Khimki'den yeni transfer edilmişti. (Fanatik)