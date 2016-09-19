ARKADAŞINA GÖNDER Barcelona'nın yeni transferi trafik kazası geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nın yeni transferi geçirdi

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 15:45
Barcelona'nın yeni transferi trafik kazası geçirdi
Barcelona'nın yeni transferi trafik kazası geçirdi

İspanya'nın iddialı ekiplerinden 'da yeni transfer Petteri Koponen talihsiz bir kaza geçirdi.

Barcelona'nın yeni transferi Petteri Koponen geçirdi.

Yaşadığı kazadan sonra hastaneye kaldırılan Finli basketbolcu hakkında açıklama yapan sağlık ekipleri, sporcunun kafa travması geçirdiğini ve durumunun ciddiyetinin belirlenebilmesi için gerekli testlerin hala yapıldığını aktardı.

28 yaşındaki Petteri'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Katalan ekiple anlaşan ilk Finli basketbolcu olan Koponen, Rus ekip Khimki'den yeni transfer edilmişti. (Fanatik)

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.