Pelin Bilgiç: "Takıma her zaman enerji vermek istiyorum"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yaz döneminde Adana BOTAŞ'tan kadrosuna kattığı 1994 doğumlu milli oyun kurucu Pelin Derya Bilgiç, yoğun bir şekilde devam eden kamp dönemi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki genç oyun kurucu, "Fenerbahçe'den teklif gelmesi benim için harikaydı. Yöneticilerimiz çok ince davrandılar. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Kendime çok küçükken bir kariyer hedefi çizmiştim. Fenerbahçe'ye adım atarak büyük bir kısmını tamamlamış oldum. Hedefleri olan insanlar için hedefleri olan kulüpte çalışmak gerçekten çok farklı. En iyisi olabilmek için en iyi takımda en iyi işi çıkarmak gerekiyor. Basketbol benim için her zaman tutku oldu ve bu branşın en iyilerinden biri olmak için var gücümle çalışıyorum" dedi.

5 sezondur Adana BOTAŞ forması giydikten sonra Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, yoğun geçirdikleri kamp döneminde ortaya koydukları emeğin karşılığını EuroLeague Women şampiyonluğu yaşayarak almak istediklerini ifade etti.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde, 2015-2016 sezonunun en iyi Türk oyuncusu seçilen oyuncu, Hatay Büyükşehir Belediye'yle oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. 1.73 boyundaki oyuncu, "Biz her zaman adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Kupası var. İlk önce takım olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına hazırlanıp, kupayı kazanıp diğer hedefimize geçmek istiyoruz. Rakipten önce bizim ne yapacağımız ve sahada ne göstereceğimiz daha önemli. Her zaman böyle düşünüyoruz. Rakip, bizim için ikinci planda. Öncelikle hücum anlamında, savunma anlamında ne yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Önceliğimiz kendimiziz, maçı kazanmak istiyoruz. Bireysel hedefim ise takıma her zaman enerji vermek istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Son olarak taraftarların önemine değinen oyuncu, "Açıkçası yıllarca dışarıdan izlediğin bir taraftar grubunun takımında oynamak beni çok heyecanlandırıyor. Ben hep böyle bir hayal içindeydim, bu sene gerçekleşti. Bu beni gururlandırıyor. Taraftar her zaman her takım için önemli. Bu sene bütün maçlarda onların destekleri üzerimizde olacaktır. Daha çok taraftarımızı bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.