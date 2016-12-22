Galatasaray OB-Anadolu Efes maç sonucu

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank sahasında Anadolu Efes'e 76-86 mağlup oldu

Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya), Aare Halliko (Estonya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4, Orhan Hacıyeva

Anadolu Efes: Granger 9, Paul 19, Cedi Osman 6, Brown 16, Dunston 12, Omic, Heurtel 14, Honeycutt 3, Can Maxim Mutaf, Thomas 5, Doğuş Balbay 2

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-38

3. Periyot: 58-60

5 faulle çıkan: 37.01 Schilb (Galatasaray Odeabank)





Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank tutuk başlarken, iyi savunma yapan Anadolu Efes, Dunston, Paul ve Granger'ın basketleriyle 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Tyus'ın pota altından kazandırdığı sayılarla 4. dakika içinde farkı 2 sayıya (6-8) düşürmesine karşın, yapılan top kayıpları Anadolu Efes'in üstünlüğünü korumasını sağladı. Lacivert-beyazlılar, Brown ile Heurtel'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı bu kez 8 sayıya (8-16) yükseltti. Galatasaray Odeabank, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. Thompson, Diebler, Tyus ve Can Korkmaz'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, çeyreği 18-16 üstün geçti.

Galatasaray Odeabank, üstün oyununu ikinci periyoda da taşıdı. Savunmada başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibine kolay sayı şansı tanımazken, Sinan Güler, Schilb ve Pleiss'in basketleriyle 16. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 38-27. Anadolu Efes'te Dunston ve Heurtel'in çabalarına karşın sarı-kırmızılılar, devreyi 44-38 önde kapattı.

İkinci yarıya Doğuş Balbay ve Cedi Osman'ın sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ta Schilb'in skorer oyununa rağmen, Paul'ün kritik basketleriyle 26. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Anadolu Efes, Honeycutt'ın 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 60-58 önde girdi.

Anadolu Efes, son çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank karşısında farkı giderek açtı. Granger ve Paul'ün kazandırdığı basketlerle lacivert-beyazlılar, 35. dakikada 14 sayılık (60-74) farka ulaştı. Galatasaray Odeabank, son bölümdeki çabasıyla oyunu dengelemesine karşın, farkın kapanmasını sağlayamadı ve Anadolu Efes müsabakadan 86-76 galip ayrıldı.





ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı.

Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.