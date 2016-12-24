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Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep'e şans tanımadı

İHA
  • Giriş Tarihi: 24.12.2016 15:56
Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep'e şans tanımadı
Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep'e şans tanımadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u mağlup etti.

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx, İbrahim Altıntaş xx

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan xx 5, Clark xxx 20, Şafak xx 3, Stimac xx 14, Thompson xx 5, Roll xx 14, Sertaç x 4, Strawberry x, Weems x 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca

Gaziantep Basketbol: Ruzic xx 6, Alper xx 2, Altan xx 2, Rautins xx 7, Balazic x, Cherry xx 8, Denmon xx 14, Jefferson xxx 21
Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 11-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 31-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 50-41 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

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