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Galatasaray Odeabank'ta ayrılık

AA
  • Giriş Tarihi: 24.12.2016 19:02
Galatasaray Odeabank'ta ayrılık
Galatasaray Odeabank'ta ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda ABD'li oyun kurucu Dentmon'un sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.

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