Basketbol tutkusunun önündeki engeller kalkıyor!

Fiat Engelsiz Hareket çatısı altında hareket kabiliyeti kısıtlı sürücülerimizin ve yolcuların başkalarına bağımlı kalmadan seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma başlattı.

Bu bağlamda bünyesinde bulunduğumuz TOFAŞ'ın basketbol liginde yer alan Tofaşspor'un basketbol salonu öncelikle engellilerin ulaşımına uygun olarak inşa edilmişti.

Fakat stada ulaşan engelli vatandaşlarımızın pota arkasından güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyrettiklerini keşfettikten sonra Engelsiz Tribün'ü inşa etmeye karar verdik ve 4 Aralık Pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında Türkiye basketbol sahalarının 'ilk' engelsiz tribünü Tofaş Spor Salonu'nda hayata geçirdi.

İLK KEZ BİR BASKETBOL SALONUNDA ENGELLER KALKTI

Engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyük oldu. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları, maç öncesinde, iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı.Ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese 'haydi maça gel!' diye seslendiler.

'Haydi maça gel' hareketini ve bu hareketin amacını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için ise basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir engel tanımadan giden Alper Şirvan'ın hikayesini üzerinden paylaşıyoruz. Onun deyimiyle bu hareket, salonlarda seyir imkanı çok iyi değil diyerek maçlara gitmeyen tüm engelli arkadaşlarımızın 'engelsiz tribünü' gördükten sonra maçlara daha çok gelmesini ve maç heyecanını yerinde yaşamasını hedeflemekte.

Projenin en büyük beklentisi ise sadece basketbol değil tüm spor camiasının bu yolda harekete destek olması yönünde.