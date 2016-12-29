Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Best Balıkesir'de Randy Culpepper, kadro dışı bırakıldı.

Ligde bu sezon 11 maçta 14.7 sayı, 1.5 ribaund, 2.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden ABD'li guardın son İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanındaki kötü ve isteksiz performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklayan Başkan Gafur Çoymak, "Culpepper'ı başka bir kulübe vermek gibi düşüncemiz yok. Teknik heyetin kararıyla kadro dışı kaldı. Bir an önce kafasını toparlayıp takıma uyum sağlamasını istiyoruz" dedi.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş Sompo Japan'da da forma giyen Culpepper, bir süre önce takımdan ayrılmayı talep etmişti. Tecrübeli oyuncu, yarın Yeşilgiresun Belediyespor maçında forma giymeyecek.