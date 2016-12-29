Galatasaray Odeabank, Bamberg'i konuk edecek

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 15. haftasında Brose Basket Bamberg ile ilk kez karşılaşacak.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 15. haftasında saat 20.00'de sahasında Alman ekibi Brose Basket Bamberg'i ağırlayacak. Ligde 14 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar; 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor. Alman ekibi Brose Basket Bamberg ise 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.

HEDEF GALİBİYET

THY Euroleague'de oynadığı son iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılan ve son sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ilk yarının son maçını alıp kötü gidişe dur demeyi hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE İLK RANDEVU

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank, Alman ekibi Brose Basket Bamberg ile daha önce hiç karşılaşmadı. Oynanacak ilk mücadelede Galatasaray Odeabank galibiyet serisinin de ilk adımını atmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Galatasaray Odeabank, Euroleague'de 78.1 sayı, 31.9 ribaund ve 18.6 asist ortalamasıyla oynarken, Alman ekibi ise 80.7 sayı, 31.1 ribaund ve 17.8 asist ortalaması ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda 11.1 sayı ortalaması oynayan ile Sinan Güler takımı sırtlarken, Brose Basket Bamberg'de ise Darius Miller 13.1 sayı ortalaması ile başı çekiyor.

YENİ TRANSFER PARKEYE ÇIKIYOR

Galatasaray Odeabank'ın kadrosuna kattığı Uruguaylı Bruno Fitipaldo yarın oynanacak Brose Basket Bamberg mücadelesinde forma giyecek. Uruguaylı yeni transfer bu yıl İtalya Legabasket A'da Capo d'Orlando takımında ilk beş maçta 18 sayı, 2.6 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları tutturarak dikkatleri üzerine çekmişti.