Türk basketbolu, 2016 yılını hareketli geçirdi

Türkiye Basketbol Federasyonunda Harun Erdenay'ın ardından Hidayet Türkoğlu başkanlığa seçildi. A Milli Erkek Takımı 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde istediği sonucu alamazken, A Milli Kadın Takımı olimpiyatlarda çeyrek finale kadar yükseldi. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe finale kadar giderek Türk basketbolunda önemli bir başarıya imza atarken, Galatasaray Odeabank ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Türk basketbolu hem milli takımlar hem kulüpler bazında 2016 yılını hareketli geçirirken, Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) da başkan değişti.

Basketbolda en büyük değişim TBF'de yaşandı. Turgay Demirel'in ardından federasyon başkanlığına seçilen Harun Erdenay, başkanlık için yeniden aday olmadı. NBA'de uzun yıllar Türk basketbolunu temsil eden Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim'de gerçekleştirilen TBF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak girdi ve geçerli 113 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Hidayet Türkoğlu, milli takımda birlikte forma giydiği Hüseyin Beşok, Ömer Onan ve Kerem Tunçeri gibi isimleri de federasyon bünyesine katarak yeni dönem için büyük değişime gitti.

Basketbolda 2016 yılında milli takımlar düzeyinde de hareketli günler yaşandı. A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın görev süresi, 31 Ağustos'ta sona erdi. Milli takım için henüz bir isim belirlemeyen TBF yönetim kurulu, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda önemli organizasyonlarda başarılı sonuçlara imza atan A Milli Kadın Takımı'nda da değişiklik yaşandı. Geçmiş yıllarda milli takımın başında bulunan başantrenör Ekrem Memnun, Aziz Akkaya'dan bu görevi yeniden devraldı.

ERKEK MİLLİ TAKIMI OLİMPİYAT ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

Erkek Milli Takımı, 2016 yılı içinde Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etti.

Filipinler'deki eleme grubuna Kanada'ya 77-69 yenilerek başlayan milli takım, ikinci maçında Senegal'e 68-62 üstünlük kurarak umutlarını son maça taşıdı. Grubundaki son karşılaşmasında Fransa'ya 75-63 mağlup olan Türkiye, olimpiyat oyunlarına gitmek için finale çıkma şansını yitirdi.

KADIN MİLLİ TAKIMINDAN DRAMATİK SON

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2016'da en önemli mücadelesini Rio Olimpiyat Oyunları'nda verdi.

Grup mücadelesine kötü başlangıç yapan ve Fransa'ya 55-39, Avustralya'ya da 61-56 mağlup olan milliler, sonrasında Japonya'yı 76-62, Belarus'u 74-71 ve Brezilya'yı 79-76 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya'nın rakibi olan Türkiye, maçın bitimine 4 saniye kala Lara Sanders'ın pota altından kaydettiği basketle skoru 62-62'ye getirdi. Maçın bu şekilde bitmesi beklenirken, son hücumu iyi değerlendiren İspanya, Anna Cruz'un basketiyle karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı. Milli takım, böylece üste ikinci kez çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti.

Kadın Milli Takım, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın ardından Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki mücadelesini sürdürdü. Milli takım, elemelerdeki maçların bir bölümünü bu yıl oynadı ve elde ettiği sonuçlarla final hakkı yakaladı. Romanya'yı deplasmanda 56-45 yenen milliler, İsrail'e 63-62 mağlup olduktan sonra Bosna Hersek'i 72-68 ve Romanya'yı 64-54 mağlup ederek, finallerde bir kez daha yer alma şansı buldu.

FENERBAHÇE'NİN FİNAL BAŞARISI

Türk basketbolu, kulüpler bazında da 2016 yılında önemli anlar yaşadı.

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, başarılı sonuçların ardından üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı yakaladı. Sarı-lacivertli takım, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'in ilk maçında İspanya temsilcisi Laboral Kutxa'yı 88-77 yenerek, finale yükseldi ve kulüpler bazında Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibine rakip olan Fenerbahçe, normal süresi 83-83 biten mücadeleyi 101-96 yitirerek kupayı kazanma şansını değerlendiremedi.

GALATASARAY ODEABANK, ULEB AVRUPA KUPASI'NI KAZANDI

Basketbolda 2016'da kulüpler bazında Avrupa'da tek kupayı Galatasaray Odeabank kazandı.

Başarılı sonuçlarla finale kadar gelen sarı-kırmızılı takım, kupayı da Türkiye'ye getirmeyi bildi. Finalde Fransız ekibi Strasbourg ile karşılaşan Galatasaray Odeabank, deplasmandaki karşılaşmada rakibine 66-62 yenildi. İstanbul'daki rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini 78-67 yenen sarı-kırmızılı ekip, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı oldu.

KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜLÜK

Kadınlar Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirilirken Fenerbahçe, ilk karşılaşmasında Rusya'nın Nadezhda takımına 74-68 yenildi.

Sarı-lacivertliler, Çek Cumhuriyeti temsilcisi USK Prag'ı 73-69 yenerek, üçüncülükte kaldı.

TÜRKİYE'DE KUPALAR FENERBAHÇE'NİN

Türkiye liglerinde 2016'da en çok kupayı Fenerbahçe aldı.

Sarı-lacivertli takım, özellikle erkeklerde kupalara ambargo koydu. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götüren sarı-lacivertli takım, 2016'yı erkeklerde 3 kupayla tamamladı.

Fenerbahçe, kadınlar liginde de şampiyonluğu rakiplerine kaptırmazken, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak 2016'da önemli bir başarıya imza attı.