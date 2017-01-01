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Fenerbahçeli o isim de saldırı anında Reina'ya yakındı!

  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 12:16
Fenerbahçeli o isim de saldırı anında Reina'ya yakındı!
Fenerbahçeli o isim de saldırı anında Reina'ya yakındı!

Reina'daki saldırı sırasında Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Essence Carson'un da Ortaköy'de olduğu ortaya çıktı.

Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısı sırasında basketbol yaşamlarını Türkiye'de sürdüren üç ünlü oyuncunun da orada olduğu ortaya çıktı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'den Jantel Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ve Bellona AGÜ'den Chelsea Gray, saldırının yapıldığı mekanın yanındaki gece kulübünde olduklarını söylediler.

FENERBAHÇELİ OYUNCU DA SALDIRI SIRASINDA ORADAYDI

AP'ye konuşan üç oyuncu, saldırıyı öğrenince çok korktuklarını belirtirken, bir süre kulüpten dışarı çıkmalarına izin verilmediğini ifade ettiler.

Üç oyuncu da yaz aylarında WNBA takımlarından Los Angeles Sparks'ta forma giyiyor.

Twitter hesabından yaşadıkları olayla ilgili bilgi veren Essence Carson, iyi olduklarını da belirtti.

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