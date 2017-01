Fenerbahçe-Anadolu Efes maç sonucu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbhçe, Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 81-75 mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i konuk etti. Ülker Sports Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 81-75 tamamlandı. Mücadele öncesinde, İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe karşılaşmaya Udoh, Sloukas, Vesely, Ali Muhammed ve Datome 5'lisiyle başlarken, Anadolu Efes ise sahaya Thomas, Cedi Osman, Granger, Can Maxim Mutaf ve Dunston'la çıktı. Fenerbahçe oyunun ilk bölümünde dış atışlarda çok başarılıydı. İlk 4 dakika geçildiğinde 12 sayı bulan sarı-lacivertliler, bu sayıların tamamını 3 sayılık atışlardan elde etti. Datome 3, Ali Muhammed de bir 3'lük attı. Anadolu Efes ilk periyodun son bölümünde hücumlardan boş döndü. Fenerbahçe 1. periyodu 20-14 önde kapattı.







2. periyodun ilk bölümünde Fenerbahçe sayı bulmakta zorlanırken, bu bölümde Vesely ve Brown arasında gerginlik yaşandı. Hakemler iki oyuncuya da teknik faul verdi. Vesely bu periyodun 4. dakikasında 4 faule ulaştı. Ali Muhammed ve Datome'yle hücumda etkili olan Fenerbahçe, soyunma odasına 41-34 önde gitti.



Anadolu Efes ikinci yarıya sert savunmayla başladı. 6-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar farkı 1 sayıya indirdi. (41-40) Fenerbahçe, Nunnally'nin sayılarıyla farkı tekrar açarken, bu periyot, sarı-lacivertlilerin 61-56 üstünlüğüyle sona erdi.



Son periyotta da oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe, rakip pota altında çok etkili oldu ve farkın erimesine izin vermedi. Sarı-Lacivertliler sahadan 81-75 galip ayrıldı.







Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Osman Sinan İşgüder xxx, Can Mavisu xxx



Fenerbahçe: Udoh xxx 9, Melih xx, Sloukas xxxx 17, Nunnally xxx 10, Vesely xx 3, Kalinic xxx 8, Ali Muhammed xxxx 18, Ahmet Düverioğlu xx, Datome xxx 16



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Anadolu Efes: Thomas xx 5, Honeycutt x, Doğuş xx 5, Brown xx 9, Cedi Osman xx 14, Granger xx 11, Heurtel xxx 20, Can Maxim Mutaf x, Bryant Dunston xx 11



Başantrenör: Velimir Perasovic



1. Periyot: 20-14 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 41-34 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 61-56 (Fenerbahçe lehine)



5 faul alan: Nunnally (Fenerbahçe)