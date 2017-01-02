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Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı

  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 20:09
Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı
Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbhçe, Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Ülker Sporst Arena’da oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başladı

Turkish Airlines Euroleague'de Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu kez Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes'i saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da ağırlıyor. Karşılaşma Lig TV'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI TAKİP

1. Periyot: Fenerbahçe 22-14 Anadolu Efes
İlk yarı: 41-34

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