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, 'ya transfer oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 15:32
İbrahim Kaş, Kastamonuspor 1966'ya transfer oldu
İbrahim Kaş, Kastamonuspor 1966'ya transfer oldu

Spor Toto 2. Lig takımlarından , bir dönem La Liga'nın Getafe takımında da forma giyen 'la anlaştı.

İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da geçtiğimiz kasım ayında yaşanan antrenman boykotunun ardından kadro dışı bırakılan stoper İbrahim Kaş, yeşil kırmızılı ekiple aynı grupta yer alan Kastamonuspor 1966'yla anlaştı.

İbrahim, Teknik Direktör Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Kastamonu'nun kampına katıldı. Bu sezon Karşıyaka'da 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, alacakları için geçen ay kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtarname göndermişti. Karşıyaka, sözleşmesini henüz resmen feshetmeyen futbolcunun kulübün belirlediği saat ve sahada antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirmişti.

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