Nefes kesen maç Banvit'in

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, sahasında normal süresi 80-80 tamamlanan maçta Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 mağlup etti

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11'inci hafta karşılaşmasında Yunanistan'ın Aris takımını ağırlayan Banvit, uzatmanın son 1 saniyesinde Orelık'in basketiyle karşılaşmadan 95-94 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk basketi Aris'ten Jenkıns'ın dış atışından geldi:0-3 Karşılıklı basketlerden sonra ilk 3 dakika Banvit'in 5-3 üstünlüğüyle geçildi. Orelık ve Kulig'in basketleriyle Banvit öne geçerken periyodu Dragıcevic'in basketi belirledi: 21-16



İkinci periyoda Banvit 10 sayılık farkla (26-16) başladı. 13. dakikasında giderek hızlanan oyunda basketler her iki ekipten de arka arkaya gelmeye başladı. Dragıcevic ile sayı üreten konuk ekip bitime 3.30 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi:35-30 Banvit, soyunma odasına Furkan Korkmaz'ın başarılı oyunuyla Kavvadas'ın son saniye basketine rağmen 45-38 önde gitti.



Üçüncü periyotta, Banvit'in 4 hücumdan da boş dönmesini Aris, Dragıcevic ve Jenkins ile değerlendirdi :45-43 Baskısını arttıran Banvit periyotta ilk sayısını Theodore ile art arat arda 23. dakikada kazandı:49-43 Her iki ekibin de son 2 dakikada öne geçme isteklerinde daha başarılı olan Banvit, periyodu Theodore'nin basketinden sonra 62-57 önde bitirdi.



Final periyoduna Banvit Kulig ile başladı:64-57 Konuk ekip Cummıngs ve Dragıcevic ile skor üretirken baskılı oyununu sürdüren Banvit özellikle Theodore ve Furkan ile başarılı oldu. Skor bulmakta zorlanmaya başlayan Banvit 35. dakikaya Orelık ile 69-66 önde girdi. Banvit son 2 dakikada hücumlardan boş dönünce konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi. Nefeslerin kesildiği son 1 saniyede oyuna pota altında başlayan Banvit Orelık ile skoru eşitledi: 80-80 Orelık faul atışını kaçırınca karşılaşma 5 dakika uzadı.



Uzatma dakikalarında Banvit Chappell ile başladı:82-80 Uzatmanın son 3 dakikasına seyircisiyle birlikte coşan Banvit 91-82 önde girdi. Ancak son 30 saniyede 2 kez top kaybeden Banvit maçı zora soktu. Herşey son saniyede belli oldu. Sert savunmasıyla Yunanistan'ın güçlü takımı Aris'e göz açtırmayan Banvit zorlu geçen karşılaşmadan Orelık'in son saniye basketiyle 95-94 galip gelerek ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit'den 22 sayı ile Theodore, 20 sayı ile Furkan olurken, Aris'den de 20 sayı ile Cummıngs 19 sayı ile Dragıcevic oldu.







Salon: Banvit Kara Ali Acar



Hakemler: Maestre xx, Ciulin xx, Calik xx



Banvit: Doğukan x, Muric x, Kulig xxxx 15, Tolga x 3, Emir x, Orelik xxxx 17, Metehan x, Merthan x, Vidmar xx 9, Chappell xx 9, Furkan xxxx 20, Theodore xxxx 22



Başantrenör: Sasa Filipovski



Aris: Vassilis x 2, Flonis x, Trairelis x 2, Jenkins xxxx 18, Will xxxx 19, Zaras xxx 12, Mourtos x, Symtsak xx 6, Buckner x, Jankovic x 5, Kavvadas xx 10, Dragiçevic xxxx 20



Başantrenör: Dimitris Priftis



1. Periyot: 21-16 (Banvit lehine)



Devre: 45-38 (Banvit lehine)



3. Periyot: 62-57 (Banvit lehine)



4. Periyot: 80-80







BU MAÇ TARİHE GEÇECEK

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Aris'i uzatmada 95-94 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski,''Özellikle uzatmanın son bir buçuk dakikasında 9 sayı önde iken yaptığımız sorumsuzca hatalar için de kendimizi sorgulamak gerektiğini düşünüyorum''dedi.

Filipovski, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk üç çeyreğinde her şeyin kontrolleri altında olduğunu ancak son çeyrekte çok basit hatalar yapmaya başladıklarını söyledi.

Özellikle son beş dakikada yaptıkları hatalara dikkati çeken Filipovski, şöyle devam etti:

''Bu maç bence tarihe geçecek maçlardan birisi olabilir. Basketbolda her şeyin mümkün olduğunu, asla galip geldiğinizi düşünüp, bu şekilde davranmamızı gerektiren bir maç oldu. Sonuç olarak galibiyetten dolayı çok mutluyum fakat özellikle uzatmanın son bir buçuk dakikasında 9 sayı önde iken yaptığımız sorumsuzca hatalar için de kendimizi sorgulamak gerektiğini düşünüyorum."



ARIS CEPHESİ

Aris'in başantrenörü Dimitris Priftis de takımının bu maçta galip gelme istediğinden mutlu olduğunu ifade etti.

Galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü belirten Priftis, şöyle konuştu:

''Banvit'e saygı duymamıza rağmen özellikle hakemlerin olumsuz kararları bence bugün mağlubiyetimize sebep oldu. Serbest atış sayılarına baktığınız zaman Banvit'in 44, bizim ise maç boyunca sadece 13 tane serbest atış kullandığımızı görebilirsiniz. Bence bu çok düşünülmesi gereken bir olay. Banvit'e gösterdiği misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum."