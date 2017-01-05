Maccabi Fox Tel Aviv-Darüşşafaka Doğuş (Canlı)

Turkish Airlines EuroLeague’de son dört maçının üçünü kazanan Darüşşafaka Doğuş, iki hafta önce İstanbul’da yendiği Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oluyor

Darüşşafaka Doğuş 19 sayı geriden gelerek kazandığı Maccabi maçının ardından İspanya'da Barcelona'ya kaybetti. İsrail ekibi ise EuroLeague'in ilk yarısını altı maçlık yenilgi serisiyle kapattı.

İki takım arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22:05'te başlayacak ve Lig TV 3'ten canlı olarak yayınlanacak.



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Maç Önü Notları

İki takım 14. haftada karşı karşıya geldi. Darüşşafaka Doğuş 86-84 galip gelirken bir ara maçta 19 sayı geriye düşmüştü. Scottie Wilbekin kariyer rekoru kırarak 23 sayıya ulaştı ve Will Clyburn de 20 sayı – 12 ribaunt ile EuroLeague kariyerinin ilk double-double'ını yaptı. Maccabi'de Andrew Goudelock 23 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı.

Darüşşafaka Doğuş Koçu David Blatt koçluk kariyerinin önemli bir bölümünü Maccabi'yle geçirdi. 2010-14 yıllarında çalıştırdığı takımını 2011'de EuroLeague finaline ve 2014'te de EuroLeague şampiyonluğuna taşıdı. Kulüpteki ilk döneminde 2001-2003 yılları arasında çalıştı. Üç sezon da asistan koç olarak görev yaptı.

Maccabi FOX Tel Aviv Koçu Ainars Bagatskis bu sezon 14. haftaya kadar Darüşşafaka Doğuş'ta Blatt'in yardımcısıydı.

Maccabi kaptanı Guy Pnini, Darüşşafaka Doğuş'tan Marus Slaughter ile birlikte 2007-08 sezonunda Hapoel Jerusalem forması giydi.

Darüşşafaka guardı Mehmet Yağmur ve Maccabi pivotu Colton Iverson 2013-14 sezonunda Beşiktaş'ta takım arkadaşıydı.

Maccabi forveti Devin Smith ve Darüşşafaka Doğuş pivotları Oğuz Savaş ile Semih Erden 2008-09 sezonunda Fenerbahçe'de forma giydiler.

Maccabi guardı Andrew Goudelock ve Darüşşafaka Doğuş pivotları Oğuz Savaş ile Semih Erden 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'de takım arkadaşıydılar ve birlikte Final Four oynadılar.

Maccabi guardı Andrew Goudelock ile Darüşşafaka Doğuş forveti Luke Harangody 2013-14 sezonunda Unics Kazan'da birlikteydiler ve EuroCup finallerine yükseldiler.