Beşiktaş Fenerbahçe / CANLI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan, bu akşam Fenerbahçe'yi konuk ediyor

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüpler arasındaki anlaşma gereği Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı 3 bin 200 kişilik Beşiktaş Akatlar Arena'nın tribünlerini tamamen doldurdu.

Tribünleri siyah-beyazlı bayraklar ve pankartlarla donatan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca lehine de tezahürat yaptı.

- BOGDANOVİC, LİGDE 10 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 10 maç aradan sonra forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın, THY Avrupa Ligi'nde 26 Ekim'de Zalgiris Kaunas ile oynadığı maçta sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Sırp basketbolcu, hafta içinde bu organizasyonda EA7 Emporio Armani Milan ile yapılan müsabakayla parkelere dönmüştü.

Bogdanovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde son olarak 3. haftada Yeşilgiresun Belediyespor ile yapılan maçta görev almıştı.