X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de yer aldı.

Kabulde, TBF Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 15 numaralı milli takım forması ve basketbol topu hediye etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.