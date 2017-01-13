Panathinaikos-Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 17. hafta maçında Yunanistan’da Panathinaikos’un konuğu oluyor

Euroleague'in beşinci haftasında İstanbul'da oynanan ve iki uzatmaya giden maç sonunda rakibini mağlup eden Anadolu Efes, geçen haftaki Galatasaray galibiyetinin ardından bu maçta da galip gelerek daha üst sıralara doğru çıkışa geçmeyi amaçlıyor.



Geride kalan 16 maçta 8 galibiyet alan Efes'i konuk edecek Panathinaikos'un ise 9 galibiyeti var ve son iki maçtır galip gelemeyen Yeşiller evinde kazanarak moral bulmak istiyor.



MAÇIN CANLI TAKİBİ



NOTLAR



Euroleague'in beşinci haftasında oynanan maçta Anadolu Efes iki uzatmanın ardından 91-83'lük skorla galip gelen taraf oldu. Thomas Heurtel 17 sayıyla takıma liderlik ederken üç oyuncu double-double yaptı: Tyler Honeycutt 15 sayı – 13 ribaunt, Bryant Dunston 12 sayı – 11 ribaunt ve Derrick Brown 11 sayı – 11 ribaunt ile oynadı. Panathinaikos'ta ise Nick Calathes 10 sayı ve 12 asistle oynadı.



Anadolu Efes ve Panathinaikos, 2000 EuroLeague'i yarı finalinde Yunanistan'ın Selanik kentinde karşı karşıya geldi. Bu mücadele, bir Türk takımının ilk yarı final mücadelesi oldu. Panathinaikos, Dejan Bodiroga'nın 22 sayısı önderliğinde rakibini yendi ve daha sonra da şampiyonluğu kazandı.Panathinaikos ile Efes 2001 SuproLeague yarı finalinde Paris'te karşı karşıya geldi.



Panathinaikos Bodiroga'nın 22 sayıyla oynadığı maçı 74-66 kazandı.



Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel ve Panathinaikos'un guardı Mike James, 2014-15 sezonunun ilk kısmında Baskonia'da takım arkadaşıydı.



İKİ TAKIMIN ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI



