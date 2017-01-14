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A ın yeni koçu oldu

  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 15:26
Ufuk Sarıca basketbol A milli takımın yeni koçu oldu
Ufuk Sarıca basketbol A milli takımın yeni koçu oldu

Türkiye Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü'ne Beşiktaş Sompo Japan'ın koçu getirdi.

'ın ayrılmasının ardından A Milli Erkek Takımı'na başantrenör arayışına giren Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi, ile anlaştı. Halen Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Sarıca ile 4 yıllık sözleşme yapılacak.

Sarıca ilk etapta hem 'ı hem de siyah beyazlı takımı çalıştıracak; Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

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