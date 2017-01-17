Obradovic'in Fenerbahçe'yle "dalya" heyecanı

Fenerbahçe Erkek Basketbol, Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmayla Sırp başantrenör yönetiminde THY Avrupa Ligi'ndeki 100. maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında bu kulvarda 99 maçta 69 galibiyet, 30 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımla THY Avrupa Ligi'nde 100. sınavını vermeye hazırlanıyor.

Avrupa Ligi organizasyonunda mücadele eden 16 takımın genel menajerleri arasında yapılan oylamada, ligin en başarılı başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, Fenerbahçe'nin başında 100. Avrupa sınavına 19 Ocak Perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertlileri 2013 yılından bu yana çalıştıran Sırp başantrenör, 4. sezonunu geçirdiği takımının Avrupa Ligi'nde 99 maçta başında bulundu.

Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, Fenerbahçe'nin başında yer aldığı 99 maçta 69 galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 56 yaşındaki başantrenör yönetiminde çıktığı 30 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye tarihinin en büyük başarılarını yaşatan Obradovic'in, sezonlarına göre sarı-lacivertli ekiple Avrupa Ligi'ndeki performansı şöyle:

Sezon Maç Galibiyet Yenilgi

2013-14 24 14 10

2014-15 29 22 7

2015-16 29 23 6

2016-17 17 10 7

TOPLAM 99 69 30

100. SINAV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Obradovic, 100. sınavını büyük başarılar yakaladığı eski takımı Panathinaikos Superfoods'a karşı verecek.

Yunan temsilcisiyle 13 sezonda 5 Avrupa, 11 lig şampiyonluğu yaşayan Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerle dalya heyecanını efsanesi haline geldiği eski takımına karşı yaşayacak.

FENERBAHÇE'YLE BÜYÜK BAŞARILAR

Obradovic, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarihinin en büyük başarılarını yaşattı.

İlk sezonunda Top 16'dan ileri gidemeyen Obradovic'in Fenerbahçe'si, ikinci sezonda ise Türk basketbolunun 14 yıllık Dörtlü Final hasretini sona erdirdi. Obradovic, geçen sezon da Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıdı. İlk Dörtlü Finali'nde maç kazanamayan Obradovic'in takımı, geçen sezon ise adını finale yazdırarak kupaya oldukça yaklaştı ancak CSKA Moskova'ya kaybetti.

TOPLAM 482 MAÇ

Obradovic, kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başantrenör olarak toplam 482 maça çıktı.

Kariyerine 1991 yılında ülkesinde Partizan'la başlayan ve ilk sezonunda Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Obradovic, bu kulvarda ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Basket ve Panathinaikos'la boy gösterdi.

Sırp başantrenör, bu 6 takımla Avrupa Ligi'nde çıktığı 482 maçta 339 galibiyet, 143 yenilgi aldı.

Obradovic'in çalıştırdığı takımlarla Avrupa Ligi performansı şöyle:

Takım Yıl Maç Galibiyet Yenilgi

Partizan 1991-1992 19 13 6

Joventut Badalona 1993-1994 18 13 5

Real Madrid 1994-1996 37 24 13

Benetton Basket 1997-1998 23 17 6

Panathinaikos 1999-2012 286 203 83

Fenerbahçe 2013-2017 99 69 30

TOPLAM 482 339 143