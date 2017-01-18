Galatasaray, İtalya'da galibiyet arıyor

Sarı-kırmızılı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın EA7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacak
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'la yarın deplasmanda karşılaşacak.
THY Avrupa Ligi'nin son iki sırasını paylaşan takımları karşı karşıya getirecek mücadele TSİ 22.15'te başlayacak.
Galatasaray Odeabank, geride kalan 17 haftada 5 galibiyet, 12 mağlubiyetle 15. basamakta yer alırken, EA7 Emporio Armani Milan, 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takım, İtalyan rakibini 83-80 mağlup etmişti.