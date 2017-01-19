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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 23:20
Barcelona-Anadolu Efes (Canlı)
Barcelona-Anadolu Efes (Canlı)

Turkish Airlines ’in 18. haftasında temsilcimiz , deplasmanda İspanyol devi ‘ya konuk oluyor.

Turkish Airlines 'in 18. haftasında temsilcimiz , deplasmanda İspanyol devi 'ya konuk oluyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Euroleague'in iki güçlü takımı, geride kalan 17 hafta da beklenen performansı gösteremezken, iki takım da şu ana kadar aldıkları sonuçlarla playoff potasının dışında kaldı. Anadolu Efes, ilk 17 hafta da sekiz galibiyet, dokuz yenilgiyle playoffun bir sıra altında dokuzuncu sırada yer alırken, Barcelona ise yedi galibiyet, on yenilgiyle on ikinci sırada yer aldı.

İki takım da bu hafta içinde kadrosunda değişikliğe gitti. Efes, Sloven pivotu Alen Omic'i Malaga'ya kiralarken, kadrosuna Alex Kirk'i kattı. Barcelona ise Joey Dorsey ile yollarını ayırırken, kadrosuna İspanya'dan Vitor Faverani ile anlaştı.

11. hafta da oynanan maçta Anadolu Efes, evinde Barcelona'yı konuk ederken, rahat götürdüğü maçı sonlarda zora soksa da sahadan 72-68 galip ayrılmayı başarmıştı. O maçta Jayson Granger 16 sayı, 5 asistle yıldızlaşırken, Thomas Heurtel ise 14 sayı, 3 asistle oynadı. Barcelona'da ise Tyrese Rice'ın 22 sayı, 8 asistlik performansı yeterli olmamıştı.

Türkiye saatine göre 23.00'da başlayan bu önemli maçı TRT Spor canlı yayınlıyor.

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