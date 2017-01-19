EA7 Milano-Galatasaray Odeabank (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Galatasaray İtalya'da EA7 Milano ile karşılaşıyor. Mücadelyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz

Aralarında yalnızca bir galibiyet fark bulunan ve ligin son iki sırasında yer alan iki takım arasındaki mücadelenin basketbol ve rekabet anlamında iki takım için de artık bir var olma mücadelesi olacağını söylemek yanlış olmaz.



MAÇIN CANLI ANLATIMI



Playoff potasından daha da fazla uzaklaşmak istemeyen bu iki takım için bu maç adeta bir son şans niteliği taşıyor. Bu karşılaşmada da sendeleyen takım için üst sıralara geri dönme hedefi hiç olmadığı kadar uzaklaşmış olacak. İki takımın bu sezonki diğer randevusunda temsilcimiz Galatasaray, Aralı ayında evindeki maçı 83-80 kazanmış, o maçta 23 sayı kaydeden Micov serbest atış çizgisinde de galibiyeti getiren sayıları atarak yıldızlaşmıştı.

Önceki karşılaşmanın yakın geçmesine yaraşır şekilde iki takımın istatistikleri pek çok açıdan birbirine çok yakın.



Sarı-kırmızılı ekibimiz sadece bloklarda ve asistlerde İtalyan rakibine bir üstünlük sağlayabiliyor. Eğer istatistikler ortalamanın dışında seyretmezse bu maçın da son topa kalmaması için bir sebep gözükmüyor.

Ancak Avrupa'nın zirve basketbol arenasında tarihinin en kötü mağlubiyet serisinin ortasındaki Milano için bir şeyleri değiştirmek ve ortalamanın dışına çıkmak için başka bir sebep düşünmeye sanırız gerek yok. İtalyan ekibi yalnızca ayakta kalmak için değil, kendini yeniden kazanabildiğine ikna edebilmek için dahi 10 maç sonra kazanmak isteyecek.

EuroCup şampiyonu unvanıyla burada bulunan Galatasaray ise dört maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta Zalgiris Kaunas'a karşı bitirmesinin ardından daha iyi durumda ama EuroLeague'de ayağa kalkmak için bir galibiyetin yetmeyeceğini onlar da biliyor.