Turkish Airlines Euroleague'in 18. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Unics Kazan'ı 71-64 mağlup etti

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, UNICS Kazan 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Moerman, Wanamaker ve Anderson'un basketleriyle etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, 8. dakikada 10 sayılık (21-11) farka ulaştı. Son bölümde savunma sertliğini arttıran Rus temsilcisinde Langford'un sayılarına karşın Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği 23-17 önde geçti.

İkinci çeyrekte Johnson ve Antipov ile 3 sayılık basketler bulan UNICS Kazan, 15. dakikada farkı 2 sayıya (28-26) indirdi. Üstün oyununu sürdüren Rus ekibi, devreyi 34-33 galip durumda kapattı.

Maçın ikinci yarısına 6-0'lık seri yaparak başlayan Darüşşafaka Doğuş, 23. dakikayı 39-34 önde geçti. Yeşil-siyahlılar, Antipov ile Stoll'ın 3 sayılık basketlerine engel olamayınca fark yeniden kapandı ve son çeyreğe konuk ekip 52-51 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodunda savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker, Moerman ve Zizic'in basketleriyle 34. dakikada farkı yeniden 10 sayıya (65-55) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde iyi savunma yapan ev sahibi ekip, sahadan 71-64 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Darüşşafaka Doğuş formasıyla 17 sayı üreten Moerman olurken, Wanamaker 16, Zizic 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. UNICS Kazan'da ise Langford'un 16, Parakhouski ve Antipov'un 13'er sayıları mağlubiyeti engelleyemedi.





Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 7, Anderson 10, Moerman 17, Zizic 13, Wilbekin 6, Bertans 2, Harangody, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Oğuz Savaş

UNICS Kazan: Stoll 3, Langford 16, Clarke 3, Kaimakoglou, Parakhouski 13, Johnson 10, Williams 6, Panin, Antipov 13

1. Periyot: 23-17

Devre: 33-34

3. Periyot: 51-52