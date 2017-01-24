Westbrook, Larry Bird'ü yakaladı

Oklahoma City Thunder'ın Utah Jazz'ı 97-95 yendiği maçta kariyerinin 59. "triple-double"ını yapan Russell Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en fazla ulaşan isimler sıralamasında Larry Bird'ü yakalayarak 5. basamağa çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın deplasmanda Utah Jazz'ı 97-95 yendiği maçta kariyerinin 59. "triple-double"ını yapan Russell Westbrook, bu alanda Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ü yakaladı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 6. sırada bulunan Thunder, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu Jazz'ı 97-95 mağlup ederek 26. galibiyetini aldı.

Thunder'ın yıldızı Westbrook, karşılaşmayı 38 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle tamamlayarak sezonun 22'nci, kariyerinin 59'uncu "triple-double"ına imza attı. Yıldız oyun kurucu, NBA tarihinde en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında Larry Bird'ü yakalayarak 5. basamağa çıktı. Westbrook'un önünde 78 kez "triple-double" yapan bir diğer NBA efsanesi Wilt Chamberlain bulunuyor.

Sezonun 17. yenilgisini yaşayan Jazz'da Gordon Hayward 17, Alec Burks 13, Rudy Gobert 12, Derrick Favors 10 sayı kaydetti.

WARRİORS 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Miami Heat, American Airlines Arena'da konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 105-102 yendi.

Üst üste 4. olmak üzere 15. maçını kazanan Heat'te galibiyeti getiren basketi atan Dion Waiters, mücadeleyi 33 sayıyla tamamladı. Goran Dragic'in 19 sayı ürettiği ev sahibi takımda, Hassan Whiteside da 10 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Dört maç sonra kaybederek 7. mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Kevin Durant, 27 sayıyla takımının en skoreri oldu. Klay Thompson'ın 22 sayı bulduğu konuk ekipte, Stephen Curry ise 21 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

CAVALİERS, PELİCANS'A KAYBETTİ

New Orleans Pelicans, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı sahasında 124-122'lik skorla geçerek 18. galibiyetine ulaştı.

Smoothie King Center'da oynanan maçta Terrence Jones 36 sayı, 11 ribaunt ve Jrue Holiday 33 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi takımda Donatas Motiejunas 14, Langston Galloway 12, Dante Cunningham 11 sayı buldu.

Bu sezon 13. maçını kaybeden Cavaliers'ta Kyrie Irving'in 49 sayısının yanı sıra LeBron James'in 26 sayı, 10 ribaunt, 12 asistlik "triple-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Konuk takımda Kevin Love ise 22 sayı, 16 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 99-109

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 86-112

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 105-115

Miami Heat-Golden State Warriors: 105-102

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 104-109

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 127-114

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 124-122

Indiana Pacers-New York Knicks: 103-109

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 95-97