Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague 19 hafta maçında Türk derbisinde Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Doğuş'u konuk ediyor

21.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor. Mücadele öncesinde ikili arasındaki Euroleague maçlarında Anadolu Efes'in 3-0'lık net bir üstünlüğü bulunuyor.



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Ancak Efes son yedi maçında yalnızca son sıralarda bulunan bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank'a karşı kazanabildi. Darüşşafaka ise son iki maçı da dahil olmak üzere son yedi maçının beşini kazanıp yoluna 10-8'lik sağlam bir karneyle devam ediyor.