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  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 21:54
Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (CANLI)
Anadolu Efes-Darüşşafaka Doğuş (CANLI)

Turkish Airlines 19 hafta maçında Türk derbisinde sahasında 'u konuk ediyor

21.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başlayan karşılaşma beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor. Mücadele öncesinde ikili arasındaki maçlarında 'in 3-0'lık net bir üstünlüğü bulunuyor.

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Ancak Efes son yedi maçında yalnızca son sıralarda bulunan bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank'a karşı kazanabildi. Darüşşafaka ise son iki maçı da dahil olmak üzere son yedi maçının beşini kazanıp yoluna 10-8'lik sağlam bir karneyle devam ediyor.

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