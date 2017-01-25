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Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 23:24
Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85
Beşiktaş Sompo Japan- MHP Riesen: 88-85

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 14. ve sonhaftasında Beşiktaş Sompo Japan, Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi.Liderliği daha önce garantileyerek son 16 turunda mücadele hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, grup maçlarını 12 galibiyetle tamamladı. MHP Riesenise 6. yenilgisini aldı.

1. Periyot: 24-22

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 39.53 Cooley (MHP Riesen)

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Radomir Vojinovic (Karadağ), Borys Shulga (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Weems 6, Roll 14, Strawberry 16,Stimac 17, Thompson 7, Sertaç Şanlı 7, Clark 14, Erkan Veyseloğlu, Doğan Şenli,Muratcan Güler 2, Şafak Edge 2

MHP Riesen: Cotton 9, Martin 11, Trice 11, Hammonds 8, Thiemann 2,Cooley 12, Breunig 3, Toppert 9, Loesing 8, Crawford 12

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