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Avrupa'da dev derbi!

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 20:48 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 21:04
Avrupa'da dev derbi!
Avrupa'da dev derbi!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaşıyor.

Ülker Sports Arena'da oynanıyor.

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İŞTE İLK 5'LER

Fenerbahçe: Dixon, Datome, Nunnaly, Kalinic, Vesely
Galatasaray OB: Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss

Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.

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