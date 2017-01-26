Avrupa'da dev derbi!

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank derbi maçta karşılaşıyor.
Ülker Sports Arena'da oynanıyor.
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İŞTE İLK 5'LER
Fenerbahçe: Dixon, Datome, Nunnaly, Kalinic, Vesely
Galatasaray OB: Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss
Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.