CSKA Moskova-Anadolu Efes (Canlı)

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 20. haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Temsilcimiz son şampiyon CSKA Moskova‘nın Rusya’da konuğu oluyor

Euroleague'de üst üste iki maç kaybettikten sonra çarşamba günü Abdi İpekçi Arena'da Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ederek dokuzuncu galibiyetini elde eden Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas yenilgisiyle birlikte liderliği Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova'nın konuğu. Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.









İki takımın önceki maçları



NOTLAR

Turkish Airlines Euroleague'in son şampiyonu CSKA Moskova, temsilcimiz Anadolu Efes'e karşı evinde oynayacağı maçta galibiyeti hatırlamak istiyor.



Sezon boyunca irili ufaklı sakatlıklarla boğuşan Rus ekibi, bu maça son altı maçının dördünü ve ikinci haftadan beri tek sahibi olduğu zirvenin de yarı hissesini bir ortağa kaybetmiş olarak geliyor.



Üçüncü haftada, Anadolu Efes karşısında aldığı galibiyetle zirvenin tek sahibi olarak öne çıkan kırmızı-mavililer temsilcimizi yenerek yeniden bir numaralı koltuğun tek adayı olduğunu belli etmeyi amaçlıyor.



Üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Darüşşafaka Doğuş'u yenerek toparlanan Anadolu Efes ise son bir deplasmanda imza bir galibiyet alarak tam anlamıyla ayağa kalktığını ispat etmek istiyor.



Maçın kilit isimleri önceki maçta sırasıyla 26 sayı, 6 asist ve 15 sayı, 8 asist üreten Nando De Colo ve Milos Teodosic olacak. Temsilcimizde ise Thomas Heurtel'in yaratıcılığı ve Derrick Brown'ın üretkenliğine güveniyor.



Mavi-beyazlı ekibimizin savunmada ve hücum ribauntlarında göstereceği mücadele gücü maç içinde fark yaratması adına oldukça kritik olacak ki temsilcimizin Euroleague'in en iyi hücum ribaunt yapan takımı olduğu düşünülürse, beklenti yersiz sayılmaz.



Savunmadaki sağlamlık ise ligin en iyi üçlük atan takımı karşısında olduğundan Efes için oldukça kilit önem taşıyor.