Darüşşafaka Doğuş – Zalgiris Kaunas (Canlı)

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague’in 20. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas‘ı konuk ediyor

İki haftalık sıkıştırılmış programda çarşamba günü Anadolu Efes'e deplasmanda kaybeden Daçka, salı günü evinde CSKA Moskova'yı deviren Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 ve TRT Spor canlı olarak ekranlara getirecek.



NOTLAR

İki takımın karşı karşıya geldiği 5. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, üçüncü çeyrekte 11 sayı geride olduğu maçı 80-83 kazandı. Adrien Moerman ve Scottie Wilbekin 16'şar sayıyla oynadılar. Moerman ayrıca 5 top çalmayla kariyer rekoru kırdı. Zalgiris'te ise Loe Westermann 21 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Paulius Jankunas da 21 sayıyla oynadı.



Daçka'nın skorer oyuncusu James Anderson, Euroleague'deki tek sezonunu Zalgiris'te 2014-15 sezonunda geçirmişti. Anderson, 14.5 sayı ortalamasıyla o sezon Euroleague'in en skorer yedinci oyuncusu olmuştu. Şu anki kadroda yer alan Lukas Lekavicius, Robertas Javtokas, Paulius Jankunas, Arturas Milaknis ve Edgaras Ulanovas ile de takım arkadaşıydı.



Zalgiris oyun kurucusu Leo Westermann ve Daçka uzunu Adrien Moerman, 2014-15 sezonunda Fransa'nın Limoges takımında birlikte oynadı.

Zalgiris oyuncusu Renaldas Seibutis, 2014-15 sezonunda Darüşşafaka Doğuş adına oynadı. Doğuş Özdemiroğlu ve Mehmet Yağmur'la takım arkadaşıydı.



Zalgiris pivotu Robertas Javtokas, 2008-09 sezonunda David Blatt ile Dynamo Moskova takımında birlikte çalıştı.



Zalgiris pivotu Antanas Kavaliauskas ve Daçka'nın kanat oyuncusu Dairis Bertans, 2 ayrı takımda 3 sezon takım arkadaşlığı yaptı (2011-13 VEF Riga, 2013-14 Bilbao).



Zalgiris başantrenörü ve Daçka pivotu Oğuz Savaş, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'de birlikte oynadı.



Sarunas Jasikevicius 2004-05 sezonunda Maccabi Tel Aviv ile Euroleague şampiyonluğu kazanırken Daçka koçu David Blatt de o takımda yardımcı antrenördü.



Semih Erden, Euroleague'deki en skorer (20) ve en verimli maçını (29) 2012 Kasım'ında Anadolu Efes forması giyerken Zalgiris'e karşı çıkarttı. Aralık 2013'te ise yine Efes formasıyla Zalgiris'e karşı en fazla ribaunt aldığı (13) maçı oynadı.



Darüşşafaka Doğuş oyun kurucusu Bradley Wanamaker, geçen ocak ayında Brose Baskets forması giyerken en fazla asist yaptığı (9) maçı Zalgiris'e karşı oynadı.



Darüşşafaka Doğuş uzunu Furkan Aldemir, Galatasaray Odeabank forması giyerken 6 hücum ribaundu ile bu alanda kariyerinin en iyi rakamını yakaladı. Daçka'nın bir diğer uzunu Marcus Slaughter ise Real Madrid formasıyla Zalgiris'e karşı 4 blok ile kariyerinin en fazla blok yaptığı maçını oynadı.