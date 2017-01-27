Thunder, Westbrook'la kazandı

Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un skorer oyununun yardımıyla Dallas Mavericks'i 11 sayı farkla mağlup etti. Paul George'un 32 sayıyla oynadığı maçta Indiana Pacers, deplasmanda Minesota Timberwolves'u 109-103 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Russell Westbrook'un 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 109-98 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 109-98'le geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Thunder'a sezonun 28. galibiyetini getiren oyuncuların başında, 45 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist üreten Russell Westbrook geldi. Victor Oladipo 17 sayı, Steven Adams ise 15 sayı ve 7 ribauntla skora destek verdi.

Bu sezon 30. mağlubiyetini alan Mavericks'te Harrison Barnes 31, Justin Anderson 17, Dorian Finney-Smith ve Seth Curry ise 11'er sayıyla oynadı.

NUGGETS EVİNDE KAZANDI

Günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 127-120 yenerek sezonun 20. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 14 ribaunt ve 8 asist, Danilo Gallinari 25 sayı ve 7 ribaunt, Will Barton 16 sayı, Jameer Nelson ise 13 sayı ve 9 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 31. mağlubiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 28 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Devin Booker 24 sayı ve 6 asist, TJ Warren 21 sayı ve 8 ribaunt, Brandon Knight ise 17 sayıyla mücadele etti.

PACERS'A GALİBİYETİ GEORGE GETİRDİ

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Indiana Pacers, konuğu olduğu Minesota Timberwolves'u 109-103'lük skorla geçti.

Pacers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Myles Turner 23 sayı ve 6 ribaunt, Jeff Teague 20 sayı, 13 asist ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 29. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 33 sayı ve 10 ribaunt, Zach LaVine 23 sayı, Andrew Wiggins 21 sayı ve 5 ribaunt üretti.

JAZZ'DAN 30'UNCU GALİBİYET

Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 96 88 mağlup ederek sezonun 30. galibiyetini aldı.

Jazz'ın all-star oyuncusu Gordon Hayward 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. George Hill 12, Alec Burks 11 sayı, Rudy Gobert ise 9 sayı, 13 ribaunt ve 6 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Batı Konferansı'nda son sıraya demir atan Lakers'ta oyuna sonradan giren oyunculardan Lou Williams 20 sayı, Ivica Zubac ve Jordan Clarkson ise 16'şar sayı kaydetti.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.