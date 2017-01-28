Küfür gerilimi

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel’in basketbol maçında, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın da sosyal medyada Galatasaray’a karşı küfürlü ifadeler kullanması iki kulüp arasındaki tansiyonu yine yükseltti

THY Euroleague'de önceki gece Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup ettiği maç sonrasında Ülker Sports Arena'da yaşananlar iki kulüp arasında gerilime neden oldu. Karşılaşmayı saha kenarından izleyen sarı-lacivertli futbolcu Volkan Demirel'in galibiyetin ardından sahaya inerek taraftarlarla birlikte küfür içeren tezahüratlarda bulunması ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük tepki gösterdiği Volkan Demirel'e sarı-kırmızılı kulüp de sert çıktı.

JOSEF KÜFÜRLÜ MESAJ OKUDU

Birkaç gün önce Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'nın sosyal medyada Galatasaray hakkındaki küfürlü bir mesajı okumasının ardından Volkan'ın da kulübe küfür etmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. İki oyuncunun görüntülerini Türkiye Futbol Federasyonu'na ileterek şikayette bulunan Galatasaray cephesi, kulübe hakaret edildiği gerekçesiyle ceza verilmesini istedi.



GÖKSENİN'DEN MELİH'E: SENDE YÜREK VAR MI?

G.saray Odeabank'ın oyuncusu Göksenin Köksal, basketbol maçından sonra Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Mahmutoğlu'nun maç öncesi yaptığı, "Taraftarlarımız bilindik kişilerin provokasyonlarına gelmesin" açıklamasına kızan Köksal, "İyi oku Melih Mahmutoğlu… Maça saatler kala 'İyi arkadaşım' dediğin insan için provokatör diye açıklama yapıp, kamuoyunun önüne atmak çıkarcılıktan başka bir şey değildir. Milli Takım'dan 'oda arkadaşını' binlerce insanın hedefi haline getirmek ne sana ne kaptanlığını yaptığın takıma yakışır. Bu sözlerin diğer hedefi Ergin Ataman'dır. Hala Milli Takımı çalıştırıyor olsaydı bu açıklamaları yapabilir miydin? Öyle bir yüreğe sahip misin? Tabii ki değilsin. Kalp herkeste var. Yürek başka bir şey" ifadesini kullandı.

'HERKES HADDİNİ BİLECEK'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sarıkırmızılı kulübe küfür eden Volkan Demirel ve Josef de Souza'ya zehir zemberek cevap verdi. Aküzüm, "Rakiplerimizden birinin 2 sporcusu, bunlardan biri yabancı biri de Türk, sosyal medya hesabından ve videolarla kanıtlanacak biçimde sporcunun zeki ve ahlaklı olmasının gerektirdiği davranış biçimi dışında açık olarak küfür ediyor. Türk gençlerine örnek olması gereken sporcuların fanatizmi, şiddeti teşvik etmeleri ve küfrü bu şekilde açıkça yapabilmeleri Türkiye'de maalesef kuralların işlemediğini gösteriyor. Yetkililer, federasyonlar nerede? Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarını bize başka, başkasına başka kullanan federasyonlar, spora zarar veriyorsunuz. Türk sporunda herkes hele milyonlara örnek olması gereken sporcular, küfür etmeden önce iki kere düşünecek ve bu ülkeye karşı sorumluluğunu, haddini, hududunu bilecek" ifadesini kullandı. selfie çeke çeke... Türkiye Basketbol ve Futbol Federasyonlarına da çağrıda bulunan Aküzüm, "Kameraya baka baka, selfie çeke çeke küfür edip provoke edenlere hukuk işletilmezse düzen bozulur" dedi.



SAKİN OL ASLANIM!

Bu sezon ilk 21 resmi maçta hiçbir oyuncusu atılmayan Galatasaray'a son oynadığı 5 karşılaşmada tam 4 kırmızı kart çıktı. Chedjou, Yasin, Hakan Balta ve De Jong bu yüzden cezalı duruma düştüler. Riekerink de Akhisar Belediye maçı öncesi yaptığı özel toplantıda oyuncularını gereksiz kart görmemeleri ve saha içinde sakin kalmaları yönünde uyardı.



FEDERASYONA 'MELO' HATIRLATMALI ŞİKAYET

Volkan Demirel ve Josef de Souza'nın video görüntülerini Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Galatasaray Yönetimi, Melo örneği ile iki futbolcuya ceza verilmesini istedi. Sarı-kırmızılılar, 2014 yılında Melo'nun sosyal medya hesabında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a edilen küfürlü tweeti paylaştığı için 2 maç ceza aldığını hatırlatıp F.Bahçeli 2 oyuncuya da aynı uygulamanın yapılması talebinde bulundu. Bu arada Palmeiras'ta oynayan Melo dün Twitter'dan Galatasaraylı bir taraftarın Volkan hakkında hakaret içeren mesajını paylaştı.



NE DEDİLER?

GÜRCAN BİLGİÇ

SNEİJDER'E NEDEN TEPKİ GÖSTERİLMEDİ?

Aktif sporcunun taraftar rekabeti içinde bulunması son derece yanlış… Ne kadar aidiyet duygusu hissetse de bu tepkiyi dile getirmek, küfürlü tezahüratların bir parçası olmak veya rakiplerle dalga geçmek onların işi değil. Onlar, sahada görevlerini yapacaklar, taraftarın sevincini yaşamasına vesile olacaklar. Elbette kutlama yapma hakları ama kendi sınırlarında kalmayı bilmeliler. Bu tip görüntülerin içine girdikleri için artık İstanbul'da milli maç yapılamıyor. Milli formayı giyen sporcu rakip sahada protesto ediliyor. Galatasaray yöneticilerinin tepkisini anlıyorum ama keşke aynı hassasiyeti şampiyonluk kutlamasında kürsüye çıkıp "Ağlama Fener ağlama" diye şarkı söyleyen Sneijder'e de gösterselerdi!



LEVENT TÜZEMEN

TFF CEZA VERMELİ UEFA'YA DA GİDİLMELİ

Bir Türk atasözü şöyle der; "Edepsize haddini bildirmezsen kabahatini marifet sayar." TFF, Başkan Aziz Yıldırım'a Twitter'dan edilen küfürlü bir söylemi "retweet" ettiği için Melo'ya iki maç ceza vermişti. Şimdi ortada üç çirkin olay var. 1- Melih Mahmutoğlu'nun prokovasyon içeren ve rakibi tahrik edici sözleri. 2-Josef de Souza'nın aleni Türkçe küfür etmesi. 3- TT Arena'da küfür edildiği gerekçesi ile Milli Takım kalesini terkeden Volkan Demirel'in Fenerbahçe taraftarının Galatasaray'a yaptığı küfürlü tezahürata amigoluk yapması. Galatasaray bu oyuncuları sadece Türkiye içinde mahkemeye vermemeli; toplumu germek, kitleleri birbirine düşürmek gerekçesi ile Mahmutoğlu'nu FIBA'ya, Josef-Volkan ikilisini de UEFA'ya şikayet etmeli. TFF nasıl Melo'ya hassasiyet gösterip ceza verdiyse bu terbiyesizliği yapanlara da haddini bildirmeli.