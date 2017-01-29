Fenerbahçe'den galibiyet

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Muratbey Uşak'ı 98-89 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe 14. galibiyetini elde ederken Muratbey Uşak 11. kez yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe, Bennett, Datome ve Ali Muhammed'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 12-8 önde geçti. Muratbey Uşak'ın Mckissic ve Freimanis ile bulduğu isabetler karşısında pota altında Ahmet Düverioğlu, boyalı alanda Datome ve Nunnally ile etkili olan sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 23-13. Kalan bölümde Fenerbahçe, Udoh, Bennett ve Nunnally'nin bulduğu isabetlerle çeyreği 34-21 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Udoh ile etkili savunma yaparak başlayan Fenerbahçe, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 13. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 41-21. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodu sarı-lacivertliler, 58-40 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısında savunma sertliğini arttıran Muratbey Uşak karşısında pota altında skor üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Bennett ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 25. dakikayı 19 sayı (69-50) üstünlükle geçti. Fenerbahçe final periyoduna 76-61 üstün girdi.

Final periyodunda Muratbey Uşak farkı indirse de Fenerbahçe sahada 98-89 galip ayrıldı.

UDOH DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh, sakatlığını atlatarak parkelere döndü.

Son olarak THY Avrupa Ligi'nde 12 Ocak'ta oynanan Kızılyıldız MTS maçında forma giyen Udoh, Avrupa'da 3 ligde ise 1 maçta sağ bacak arka adalesindeki sakatlığını nedeniyle oynayamamıştı.

BENNETT İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kanadalı basketbolcu Antony Bennett, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin Brooklyn Nets'ten renklerine bağladığı ve lig lisansı çıkartılan 2,03 metre boyundaki Bennett, ilk Spor Toto Basketbol Ligi maçında takımının en skorer ismi oldu. Bennett maçı 16 sayıyla tamamladı.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Bennett'e ligde oynatabilmek için Makedon uzun Pero Antic'in lig lisansını iptal etti. Antic, sadece THY Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe forması giyebilecek.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Murat Biricik, Halil Baldemir, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe: Ali Muhammed 12, Nunnally 15, Bennett 16, Datome 7, Ahmet Düverioğlu 4, Udoh 14, Kalinic 4, Sloukas 13, Barış Hersek 6, Melih Mahmutoğlu 3, Berk İbrahim Uğurlu, Egehan Arna 4

Muratbey Uşak: Vasiliauskas 8, Mckissic 23, Freimanis 20, Auguste 16, Berkay Candan 10, Ibekwe 10, Mesut Ademoğlu, Ali Berent Kavaklıoğlu 2, Özcan Sürücü

1. Periyot: 34-21

Devre: 58-40

3. Periyot: 76-61

Beş faulle çıkan: 37.46 Barış Hersek (Fenerbahçe), 38.58 Auguste (Muratbey Uşak)