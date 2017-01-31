İntegral Forex Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası kuraları çekildi.

Bu sene İntegral Forex ismi ile anılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Kupası kura çekiminde İntegral Forex ile isim sponsorluğu sözleşmesi de imzalandı.

Açılış konuşmasını yapan ve turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Direktörü Ömer Onan, İntegral Forex Türkiye Kupası'nın Ankara'da oynanacağını Ankaralı basketbolseverlerin basketbola olan ilgisini vurguladı.

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Spora ve sporculara her zaman destek olduk. Ülkemizin sporda başarılı olabilmesi için bizler gibi şirketlerin spora katkısının olması gerekiyor. 2017 Türkiye Kupası isim sponsorluğundan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, ayrıca sporcuları da kutluyorum. Ülke olarak spora çok büyük ilgi gösteriyoruz. Bu sevincin ve gururun tüm branşlarda yaşanması için daha büyük destek gerekiyor. İntegral Forex, Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum."

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak olan İntegral Forex Türkiye Kupası'nda Final Maçı 19 şubat Pazar günü oynanacak.

İntegral Forex Türkiye Kupası kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde:

15-16 ŞUBAT

Anadolu Efes - Fenerbahçe

Yeşilgiresun Belediye - Pınar Karşıyaka

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit

Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş