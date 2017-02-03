Kızılyıldız-Anadolu Efes (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. haftasında Anadolu Efes şu aralar ligin en formda takımı Kızılyıldız'a konuk oluyor. 22.45'te başlayacak maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.







Son dönemde kritik rakipler karşısında üst üste zaferler kazanan Kızılyıldız, Anadolu Efes karşısında bir galibiyet daha alıp yoluna hızla devam etmek istiyor. Temsilcimiz Anadolu Efes ise son dört maçının üçünü kaybetmesine rağmen 10. galibiyetini alıp dokuzuncu sıradan bir üst basamağa çıkıp play-off potasına girmenin peşinde.



İki ekip arasındaki bu sezon oynanan ilk maç 100-79'la ekibimizin farklı üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ancak iki takım için de aradan geçen sürede pek çok şey değişti demek yanlış olmaz. Dokuzuncu haftadan bu yana Anadolu Efes'te kadro, kırmızı-beyazlılarda ise form ve oyun anlamında çok değişti.

Ligin en üretken üçüncü hücum takımı olan temsilcimizle en az sayı atan Sırp takımının mücadelesinde hücuma yön veren kısaların performansı büyük önem taşıyacak. Savunmada da en çok sayı yiyen ikinci ekip konumundaki Efes için hayli verimli oynayan rakibini durdurmak için verimli ve özverili savunma büyük önem taşıyacak.



Tabii ev sahibi avantajını getiren taraftarların yapacağı baskıya direnmek de maçın kilit noktalarından biri olacak.