Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 76-69 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe 15. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Sloukas, Bennett, Ahmet Düverioğlu ve Bogdanovic'in kaydettiği sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikayı 14-7 önde geçti. Kalan bölümde kötü savunma yapan sarı-lacivertliler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Armand, Klobucar ve Uğur Dokuyan ile isabetler üretti ve ikinci çeyreğe 20-20 eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci periyoduna Nikolov'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle giren ev sahibi ekip, 11. dakikada maçta ilk defa öne geçti: 23-20. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 15. dakikada yeniden üstünlüğü yakaladı: 26-30. Kalan bölümde Bogdanovic ve Ahmet Düverioğlu ile rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Nunnaly ve Sloukas ile basketler kaydederek giren Fenerbahçe 24. dakikada 44-39 üstünlüğünü devam ettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Deniz Kılıçlı savunmada ve skorda etkili bir performans sergilese de konuk ekip Ali Muhammed'in ürettiği dış isabetle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-49. Kalan bölümde Klobucar ve Armand ile sayılar bulan ev sahibi takım karşısında Fenerbahçe, Melih Mahmutoğu ve Udoh ikilisiyle skor üreterek final periyoduna 55-46 önde girdi.

Son çeyreğe Armand'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Markota'nın ise pota altından kaydettiği basketle giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor 32. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 51-55. Fenerbahçe Sloukas ve Boganovic'in etkili oyunuyla 38. dakikada farkı yeniden 10 sayıya taşıdı: 61-71. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde Fenerbahçe, Sloukas ve Kalinic'in basketleriyle salondan 76-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu 20 sayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Deniz Kılıçlı olurken, Fenerbahçe'de Bogdanovic 18 ve Melih Mahmutoğlu 16 sayı üreterek galibiyete önemli katkı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 69 - Fenerbahçe: 76

Salon: Cebeci

Hakemler: İsmail Aydın, Alper Özgök, Önder Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 16, Klobucar 10, Tevfik Akdamar 8, Deniz Kılıçlı 20, Markota 4, Uğur Dokuyan 2, James Metecan Birsen 5, Ayberk Olmaz 1, Nikolov 3, Mert Çevik

Fenerbahçe: Sloukas 13, Bogdanovic 18, Bennett 5, Kalinic 7, Ahmet Düverioğlu 4, Nunnaly 4, Ali Muhammed 6, Barış Hersek, Udoh 3, Melih Mahmutoğlu 16, Berk İbrahim Uğurlu

1. Periyot: 20-20

Devre: 33-37

3. Periyot: 36-55